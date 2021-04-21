Путин назвал сбережение народа высшим национальным приоритетом
По словам главы государства, сегодня в России на первый план вышли такие приоритеты, как семья, дружба, взаимовыручка и сплочённость.
Фото © LIFE
Президент России Владимир Путин назвал сбережение народа России высшим национальным приоритетом. Об этом он заявил во время Послания Федеральному собранию, которое проходит в центральном выставочном зале "Манеж".
"Сбережение народа страны — высший национальный приоритет, этим приоритетом определяются все положения обновлённой конституции о защите семьи, о важнейшей роли родителей в воспитании семьи, об укреплении социальных гарантий, развитии экономики, образования и культуры", — отметил глава государства.
По словам Путина, сегодня в России на первый план вышли такие приоритеты, как семья, дружба, взаимовыручка и сплочённость. И наша страна будет всегда защищать эти ценности, подчеркнул российский лидер.
"Духовно-нравственные ценности, о которых в ряде стран забывают, сделали нас сильнее. И эти ценности мы всегда будем отстаивать и защищать", — добавил Путин.
Прогноз о том, что и Послание Президента РФ ФС — 2021 будет по большей части посвящено семье и детям, ранее сделала вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая. По её словам, социальная тема — сегодня определяющая для России.
Лента новостей
Из-за карантина КНДР покинули последние сотрудники гуманитарных организаций
сегодня в 10:14
Путин: России нужен собственный мощный щит в сфере эпидемиологической безопасности
сегодня в 10:12
Путин заявил, что Россия должна обеспечить расширенную ответственность за утилизацию отходов и упаковки
сегодня в 10:12
Выбор редакции
Путин — о попытке убийства Лукашенко: Даже такие вопиющие действия не находят осуждения у Запада
Путин: В российских вузах откроют ещё 45 тысяч бюджетных мест
Путин: В России на первый план вышли семья, дружба и сплочённость
Путин сравнил попытки "цеплять" Россию с новым видом спорта
Преподаватели техникумов и колледжей получат надбавку к зарплате в пять тысяч рублей
Комментариев: 0