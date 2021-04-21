Путин назвал сбережение народа высшим национальным приоритетом

Президент России Владимир Путин назвал сбережение народа России высшим национальным приоритетом. Об этом он заявил во время Послания Федеральному собранию, которое проходит в центральном выставочном зале "Манеж".

"Сбережение народа страны — высший национальный приоритет, этим приоритетом определяются все положения обновлённой конституции о защите семьи, о важнейшей роли родителей в воспитании семьи, об укреплении социальных гарантий, развитии экономики, образования и культуры", — отметил глава государства.

По словам Путина, сегодня в России на первый план вышли такие приоритеты, как семья, дружба, взаимовыручка и сплочённость. И наша страна будет всегда защищать эти ценности, подчеркнул российский лидер.

"Духовно-нравственные ценности, о которых в ряде стран забывают, сделали нас сильнее. И эти ценности мы всегда будем отстаивать и защищать", — добавил Путин.

Прогноз о том, что и Послание Президента РФ ФС — 2021 будет по большей части посвящено семье и детям, ранее сделала вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая. По её словам, социальная тема — сегодня определяющая для России.

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