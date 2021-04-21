Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Путин — о попытке убийства Лукашенко: Даже такие вопиющие действия не находят осуждения у Запада

Глава государства отметил, что можно по-разному относиться к политике лидера страны, но практика организации госпереворотов и политических убийств — уже слишком.

21 апреля 2021, 10:20
<p>Фото © Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images</p>

Фото © Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны никак не отреагировали на сообщения о прямой попытке госпереворота в Белоруссии и убийства главы страны Александра Лукашенко. Об этом он сообщил во время Послания Федеральному собранию, которое проходит в центральном выставочном зале "Манеж".

"Характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада. Никто этого просто как бы и не замечает", — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что можно по-разному относиться к главе государства и иметь любую точку зрения по поводу его политики, но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе высших должностных лиц, — это уже слишком.

ФСБ показала полное видео встречи планировавших устранить Лукашенко и переворот в Белоруссии

ФСБ показала полное видео встречи планировавших устранить Лукашенко и переворот в Белоруссии

Напомним, ранее белорусский президент заявил, что санкцию на организацию покушения на него дало высшее политическое руководство США. План готовившегося в стране военного переворота предполагал не менее трёх сценариев, об этом рассказал глава КГБ Белоруссии. На одной из встреч заговорщиков организатор переворота Юрий Зенкович утверждал, что в случае неудачи за него заступится Госдепартамент Соединённых Штатов.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1