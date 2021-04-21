Путин — о попытке убийства Лукашенко: Даже такие вопиющие действия не находят осуждения у Запада

Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны никак не отреагировали на сообщения о прямой попытке госпереворота в Белоруссии и убийства главы страны Александра Лукашенко. Об этом он сообщил во время Послания Федеральному собранию, которое проходит в центральном выставочном зале "Манеж".

"Характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада. Никто этого просто как бы и не замечает", — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что можно по-разному относиться к главе государства и иметь любую точку зрения по поводу его политики, но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе высших должностных лиц, — это уже слишком.

Напомним, ранее белорусский президент заявил, что санкцию на организацию покушения на него дало высшее политическое руководство США. План готовившегося в стране военного переворота предполагал не менее трёх сценариев, об этом рассказал глава КГБ Белоруссии. На одной из встреч заговорщиков организатор переворота Юрий Зенкович утверждал, что в случае неудачи за него заступится Госдепартамент Соединённых Штатов.

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