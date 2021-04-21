Преподаватели техникумов и колледжей получат надбавку к зарплате в пять тысяч рублей

Президент России Владимир Путин предложил распространить ежемесячные дополнительные выплаты в размере пяти тысяч рублей за классное руководство на педагогов в сфере среднего профессионального образования. Об этом он заявил во время послания Федеральному собранию, которое проходит в центральном выставочном зале "Манеж".

"С прошлого года классные руководители получают надбавку к зарплате. Однако педагоги среднего профессионального образования жалуются, что их обошли вниманием. Эта несправедливость будет устранена. Доплата составит пять тысяч рублей для кураторов педагогов из техникумов и колледжей", — сказал глава государства.