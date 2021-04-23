Депутат Рады обрисовал Зеленскому нерадужные перспективы при отказе встретиться с Путиным

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от встречи с российским лидером Владимиром Путиным может обернуться для него потерей власти. Таким мнением поделился депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Если поедет и договорится — есть шанс восстановить отношения с Россией, установить мир в Донбассе, начать восстановление экономики и шанс вернуть стране законность и правопорядок. Но тогда обязательно поссорится с американцами и британцами. Не поедет — всё потеряет и уйдёт с поста президента раньше срока и всё равно поссорится с американцами и британцами", — написал Кузьмин на своей странице в "Фейсбуке".

По его мнению, также в любом случае действия Зеленского не одобрят украинские националисты. Если он согласится на встречу, его обвинят в предательстве, если нет — тоже.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что готов обсудить аспекты двусторонних отношений со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, но не в Донбассе, как предлагал последний, а в Москве. Путин порекомендовал украинскому лидеру вести диалог по Донбассу напрямую с представителями ЛНР и ДНР.

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