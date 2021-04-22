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"Он сам себя боится": Эксперт предсказал отказ Зеленского от поездки в Россию

Встретиться в Москве лидеру Незалежной предложил российский президент Владимир Путин — для развития двусторонних отношений.

22 апреля 2021, 18:18
<p>Владимир Зеленский. Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/photos/uchast-prezidenta-u-forumi-osvita-ukrayini-2021-strategichni-3833" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт президента Украины</a></p>

Владимир Зеленский. Фото © Сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Такое мнение высказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

"Никуда он не поедет. Он сам себя боится, куда он поедет. Тут даже добавить нечего. Зеленский не самостоятельный и даже не политик. Просто человек, который отыгрывает свою роль, которая у него не очень получается. Вот и всё", — сказал Мартынов Лайфу.

Путин предложил Зеленскому встретиться в Москве

Путин предложил Зеленскому встретиться в Москве

Эксперт добавил, что Зеленский ничего не решает и ничего не может, а предложение Путина скорее вежливость со стороны главы РФ.

Если же у президента Незалежной есть вопросы по Донбассу, пусть он с Донбассом и разговаривает, заявил наш собеседник.

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Напомним, что 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру России Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В этом обращении он также вспомнил слова Путина о том, что в драке нужно бить первым. Президент Украины отметил, что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны.

Авторы
Наталья Суворова
Наталья Суворова
Никита Могилев
Никита Могилев

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