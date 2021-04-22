"Это супер!" Лещенко поддержал исполнение советского хита лидером Rammstein

Композиция "Любимый город", которую исполнил лидер рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн, является любимой у народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Как рассказал певец, он часто поёт эту песню на своих концертах.

"Это супер, что Rammstein сделали "Любимый город". Это моя любимая песня, я до сих пор пою её на концертах. Это говорит о том, что военная песня сегодня нужна", — приводит его слова "Газета.ru".

Лещенко заметил, что, пока звучат подобные песни и пока живы ветераны, у всех нас есть некая фантомная совесть. Он выразил мнение, что исполнение Линдеманном композиции не вызовет негативной реакции.

Артист также признался, что поддерживает, когда иностранные певцы перепевают военные песни СССР.

Напомним, лидер группы Rammstein спел на русском языке песню на стихи Евгения Долматовского "Любимый город". Она известна по фильму "Истребители", где её исполняет Марк Бернес. "Любимый город" Линдеманна прозвучит в новом фильме Тимура Бекмамбетова "Девятаев", который рассказывает о событиях лета 1944 года, когда советский лётчик Михаил Девятаев попадает в плен к немцам, но решает сбежать, угнав самолёт.

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