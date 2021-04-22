Легковушка впечаталась в фуру: момент огненного ДТП на КАД попал на видео

Смертельная авария на КАД в Петербурге, где двух человек насмерть сжало грузовиками. Видео © LIFE

Запись момента аварии на Кольцевой автомобильной дороге в Санкт-Петербурге, в которой погибло два человека, оказалась в распоряжении Лайфа.

На кадрах видно, как у грузовика МАН лопается колесо, после чего он останавливается посередине дороги. Вскоре сзади в него влетает ВАЗ-2110, а уже в отечественную легковушку врезается фура, буквально смяв. Вслед за этим начинается возгорание и огонь перекидывается на все транспортные средства, попавшие в ДТП.

Вероятно, водителю въехавшей в легковушку фуры помешал небольшой грузовик, буквально перед ним резко перестроившийся сразу через две полосы.

Ранее Лайф показал, как в Петербурге цистерна со сжиженным кислородом вылетела с дороги после того, как его подрезали. На месте происшествия существовала угроза взрыва.

Авторы