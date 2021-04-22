Легковушка впечаталась в фуру: момент огненного ДТП на КАД попал на видео
Всё началось из-за взрыва колеса у одного из большегрузов, которому пришлось остановиться прямо посреди дороги.
Смертельная авария на КАД в Петербурге, где двух человек насмерть сжало грузовиками. Видео © LIFE
Запись момента аварии на Кольцевой автомобильной дороге в Санкт-Петербурге, в которой погибло два человека, оказалась в распоряжении Лайфа.
На кадрах видно, как у грузовика МАН лопается колесо, после чего он останавливается посередине дороги. Вскоре сзади в него влетает ВАЗ-2110, а уже в отечественную легковушку врезается фура, буквально смяв. Вслед за этим начинается возгорание и огонь перекидывается на все транспортные средства, попавшие в ДТП.
Вероятно, водителю въехавшей в легковушку фуры помешал небольшой грузовик, буквально перед ним резко перестроившийся сразу через две полосы.
Ранее Лайф показал, как в Петербурге цистерна со сжиженным кислородом вылетела с дороги после того, как его подрезали. На месте происшествия существовала угроза взрыва.
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