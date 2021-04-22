В Бурятии подросток заживо сжёг избитого соседа-пенсионера в его собственном доме

В Бурятии, в селе Шигаево, подросток поджёг дом соседа, когда тот находился внутри строения и не мог спастись из-за травм, — накануне мужчину сильно избили друзья отца школьника. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК республики.

Отмечается, что труп 68-летнего мужчины обнаружили в ходе тушения пожара частного дома. Пожарные установили, что причиной возгорания стал поджёг, а на теле погибшего обнаружили повреждения. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства, по подозрению в совершении преступления были задержаны 14-летний подросток и двое молодых людей в возрасте до 28 лет. В ходе допросов они рассказали о жестокой расправе.

Так, 20 апреля двое подозреваемых пришли к своему другу и стали выпивать. Во время попойки тот стал жаловаться на соседа, с которым у него произошёл конфликт, на что товарищи вызвались разобраться с пенсионером. Вместе с двумя молодыми людьми к соседу пошёл и 14-летний сын хозяина дома.

"Втроём они ворвались в жилище к своей жертве, вывели мужчину на улицу и стали избивать, при этом один из злоумышленников ножом отрезал потерпевшему ухо. После чего нападавшие покинули двор, вернулись к собутыльнику и продолжили употреблять спиртное", — говорится в сообщении.

На следующее утро подросток решил завершить расправу поджогом. Он взял бензин, зашёл в дом к избитому соседу, который лежал на своей кровати, разлил горючее по полу и развёл огонь. После этого мальчик скрылся с места преступления.

Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу и предъявлении им обвинений.

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