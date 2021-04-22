"Устраивать скандал никому не хотелось": Политолог объяснил отсутствие Зеленского на саммите по климату

Без России саммит по климату был бы бессмысленным, как и без участия Китая. А если бы на мероприятии присутствовала Украина, наверняка поднимались бы вопросы, связанные с противоречиями между Киевом и Москвой. Таким мнением с Лайфом поделился политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев, комментируя отсутствие президента Незалежной Владимира Зеленского на мероприятии.

"Устраивать скандал с участием Украины никому не хотелось. Если бы была Украина, то наверняка были бы какие-то вопросы, связанные с противоречием Незалежной и России, которые не связаны с климатической повесткой. Нужно было продемонстрировать единство человечества перед лицом климатической опасности, что Россия и сделала", — отметил эксперт.

Межуев подчеркнул, что тема парникового газа является не более чем идеологической предпосылкой для диалога, а площадка мероприятия была избрана для общения между цивилизациями. По словам политолога, если бы на саммите присутствовал Зеленский, он бы вряд ли стал перебивать российского лидера Владимира Путина, однако начал бы задавать какие-то вопросы или требовать заявлений, чтобы перебить впечатление от речи главы РФ.

"Саммит призван найти общую повестку, и это каркас, возможность говорить о чём-то, не обращая внимания на противоречия идеологические", — заключил политолог.

Ранее президент России Владимир Путин на саммите заявил, что Россия заинтересована в активизации международного сотрудничества в области климата. По его словам, от успеха усилий во многом зависят судьба планеты, перспективы развития каждой страны, благополучие и качество жизни людей.

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