Путин: Россия заинтересована в активизации международного сотрудничества в области климата

Президент России Владимир Путин, выступая на саммите по климату, заявил, что РФ заинтересована в том, чтобы активизировать сотрудничество с другими странами в решении экологических проблем.

"Наша сегодняшняя дискуссия показывает, насколько глубоко все мы разделяем озабоченность, связанную с изменением климата, и насколько мы заинтересованы в активизации международных усилий по решению этой проблемы. От успеха этих усилий во многом зависит судьба нашей планеты, перспектива развития каждой страны и благополучие и качество жизни людей", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия подходит к выполнению своих международных обязательств в этой сфере со всей ответственностью, прежде всего это касается реализации рамочной конвенции ООН об изменении климата, Киотского протокола и Парижского соглашения. Путин подчеркнул, что по сравнению с 1990 годом РФ в большей степени, чем многие другие страны, сократила выбросы парниковых газов — они уменьшились в два раза.

По словам российского лидера, на данный момент 45% энергобаланса страны составляют низкоэмиссионные источники энергии, включая атомную генерацию. Кроме того, наша страна готова и дальше наращивать объёмы утилизации попутного газа, реализовывать масштабную программу экологических модернизаций и повышения энергоэффективности во всех секторах экономики.

"Борьба за сохранение климата призвана объединять усилия всего мирового сообщества. Россия готова предложить целый набор совместных проектов, рассмотреть возможность преференций для зарубежных компаний, которые хотели бы инвестировать в чистые технологии, в том числе и у нас в стране", — заявил Путин.

Он добавил, что Россия искренне заинтересована в том, чтобы активизировать международное сотрудничество для продолжения поиска действенных решений климатических проблем и других глобальных вопросов.

Накануне Путин во время Послания Федеральному собранию подчеркнул, что подходы государства в области охраны окружающий среды носят абсолютно принципиальный характер. Глава страны призвал ускорить принятие закона, который установит финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда.

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