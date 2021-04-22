Матвиенко заявила, что противникам не удастся загнать Россию в изоляцию
Она также поприветствовала поручение Путина об обеспечении дистанционного оформления электронной визы в РФ.
Валентина Матвиенко. Фото © Совет Федерации
Оппоненты России пытаются загнать страну в изоляцию, однако у них не получится сделать это. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Пытаются нас загнать в изоляцию. Ничего не получится. Никто этого не позволит", — сказала политик на заседании.
Матвиенко также с одобрением оценила поручение президента РФ Владимира Путина о необходимости обеспечить дистанционное оформление электронной визы в РФ за четыре дня. По мнению спикера верхней палаты парламента, благодаря этому страну сможет посетить больше людей и своими глазами увидеть мирный настрой Москвы, что поможет сократить количество "русофобии, которую пытаются в мире навязывать".
Напомним, отношения Москвы и стран Запада находятся в обострённом состоянии по нескольким причинам, включая ситуацию в Донбассе, а также взаимную высылку дипломатов с рядом государств, в том числе Украиной, Чехией и США.
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