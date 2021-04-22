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Посол США Салливан покинул Россию

Он вылетел в Лондон, где сменит самолёт по пути на родину

22 апреля 2021, 07:22
<p>Джон Салливан. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Джон Салливан. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Посол США в России Джон Салливан 22 апреля вылетел из аэропорта Шереметьево в Вашингтон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Утром дипломат покинул американскую резиденцию вместе с багажом, а в 9:57 вылетел рейсом из Москвы, направившись в Лондон. В столице Великобритании Салливан сменит самолёт и вернётся на родину.

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Напомним, 16 апреля МИД РФ объявил ответные меры на санкции США, отметив, что эти шаги являются лишь частью имеющихся в распоряжении возможностей. Так, Россия предложила десяти американским дипломатам покинуть страну, а послу Джону Салливану рекомендовано уехать в Вашингтон для консультаций. Также восьми высокопоставленным деятелям США на бессрочной основе закрыт въезд в РФ.

Позже СМИ сообщили, что американский посол уедет в США, но в "ближайшие недели" всё-таки вернётся в Россию. На родине Салливана ждут не только консультации с чиновниками новой администрации Джо Байдена, но и встреча с семьёй. При этом портал Axios сообщал о противоположных планах дипломата. Как писало издание, посол придерживается той позиции, что Москва должна "заставить его" уехать, если действительно хочет его отъезда.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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