Посол США Салливан покинул Россию

Посол США в России Джон Салливан 22 апреля вылетел из аэропорта Шереметьево в Вашингтон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Утром дипломат покинул американскую резиденцию вместе с багажом, а в 9:57 вылетел рейсом из Москвы, направившись в Лондон. В столице Великобритании Салливан сменит самолёт и вернётся на родину.

Позже СМИ сообщили, что американский посол уедет в США, но в "ближайшие недели" всё-таки вернётся в Россию. На родине Салливана ждут не только консультации с чиновниками новой администрации Джо Байдена, но и встреча с семьёй. При этом портал Axios сообщал о противоположных планах дипломата. Как писало издание, посол придерживается той позиции, что Москва должна "заставить его" уехать, если действительно хочет его отъезда.