Посол США Салливан покинул Россию
Он вылетел в Лондон, где сменит самолёт по пути на родину
Джон Салливан. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Посол США в России Джон Салливан 22 апреля вылетел из аэропорта Шереметьево в Вашингтон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Утром дипломат покинул американскую резиденцию вместе с багажом, а в 9:57 вылетел рейсом из Москвы, направившись в Лондон. В столице Великобритании Салливан сменит самолёт и вернётся на родину.
Напомним, 16 апреля МИД РФ объявил ответные меры на санкции США, отметив, что эти шаги являются лишь частью имеющихся в распоряжении возможностей. Так, Россия предложила десяти американским дипломатам покинуть страну, а послу Джону Салливану рекомендовано уехать в Вашингтон для консультаций. Также восьми высокопоставленным деятелям США на бессрочной основе закрыт въезд в РФ.
Позже СМИ сообщили, что американский посол уедет в США, но в "ближайшие недели" всё-таки вернётся в Россию. На родине Салливана ждут не только консультации с чиновниками новой администрации Джо Байдена, но и встреча с семьёй. При этом портал Axios сообщал о противоположных планах дипломата. Как писало издание, посол придерживается той позиции, что Москва должна "заставить его" уехать, если действительно хочет его отъезда.
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