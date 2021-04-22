ФСБ задержала россиянина, передававшего разведке Украины секретные данные о Черноморском флоте. Видео © ЦОС ФСБ РФ

В Севастополе задержан гражданин России, который, как предполагают силовики, передавал украинской военной разведке секретные данные о деятельности Черноморского флота. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

"Федеральной службой безопасности в Севастополе задержан гражданин России, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства", — указали в ЦОС.

Как уточняется, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о государственной измене. Следствие и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются. По статье о госизмене мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

В начале апреля Лайф сообщал о предотвращении ФСБ теракта на Ставрополье. В регионе были задержаны сторонник террористов и трое его сообщников, которые причастны к финансированию боевиков в Сирии.

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