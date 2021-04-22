В Ереване оппозиционеры приковали себя наручниками ко входу в здание Правительства Армении
Таким способом они пытаются не пускать внутрь премьер-министра Пашиняна и других членов кабмина.
В Ереване оппозиционеры приковали себя наручниками ко входу в здание Правительства Армении. Видео © Телеканал 24News
В Ереване оппозиционеры из движения "Азатагрум" ("Освобождение") приковали себя наручниками к дверям здания правительства. На кадрах, которые публикуют местные телеканалы, видно, что на место происшествия уже приехали сотрудники правоохранительных органов.
Как пишет ТАСС, этот протест был организован для того, чтобы не пустить в здание правительства премьер-министра Никола Пашиняна и других членов кабмина. Пока активисты ведут себя спокойно, однако освобождать проход просто так не намерены. Известно, что уже начались задержания.
"Пашинян и его сторонники не должны войти в здание", — скандировал один из протестующих.
Напомним, что ситуация в Армении обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства, Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.
Выбор редакции
Алиев рассказал об ответе Москвы на письмо об "Искандерах" в Карабахе
На незаконной акции в Москве задержали подростка с сапёрной лопатой
Столтенберг назвал дату проведения саммита НАТО
Посол США Салливан покинул Россию
Стюардесса раскрыла, почему экипаж так внимательно смотрит на пассажиров, и это дело жизни и смерти
Комментариев: 0