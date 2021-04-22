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В Ереване оппозиционеры приковали себя наручниками ко входу в здание Правительства Армении

Таким способом они пытаются не пускать внутрь премьер-министра Пашиняна и других членов кабмина.

22 апреля 2021, 06:48

В Ереване оппозиционеры приковали себя наручниками ко входу в здание Правительства Армении. Видео © Телеканал 24News

В Ереване оппозиционеры из движения "Азатагрум" ("Освобождение") приковали себя наручниками к дверям здания правительства. На кадрах, которые публикуют местные телеканалы, видно, что на место происшествия уже приехали сотрудники правоохранительных органов.

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Как пишет ТАСС, этот протест был организован для того, чтобы не пустить в здание правительства премьер-министра Никола Пашиняна и других членов кабмина. Пока активисты ведут себя спокойно, однако освобождать проход просто так не намерены. Известно, что уже начались задержания.

"Пашинян и его сторонники не должны войти в здание", — скандировал один из протестующих.

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Пашинян озвучил сроки ухода в отставку

Напомним, что ситуация в Армении обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства, Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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