В Ереване оппозиционеры приковали себя наручниками ко входу в здание Правительства Армении

В Ереване оппозиционеры из движения "Азатагрум" ("Освобождение") приковали себя наручниками к дверям здания правительства. На кадрах, которые публикуют местные телеканалы, видно, что на место происшествия уже приехали сотрудники правоохранительных органов.

Как пишет ТАСС, этот протест был организован для того, чтобы не пустить в здание правительства премьер-министра Никола Пашиняна и других членов кабмина. Пока активисты ведут себя спокойно, однако освобождать проход просто так не намерены. Известно, что уже начались задержания.