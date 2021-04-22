Госдеп США решил выделить деньги на "усиление" рынка СМИ Казахстана

Госдепартамент США намерен выделить 120 тысяч долларов на усиление медиарынка Казахстана. Об этом пишет RT со ссылкой на описание гранта, имеющегося в распоряжении издания.

"Цель программы — укрепление средств массовой информации в Казахстане путём повышения профессионализма журналистов и сокращения отрицательного воздействия в Казахстане фейковых новостей", — говорится в документе.

Отмечается, что американское ведомство предлагает сразу несколько способов по усилению рынка СМИ Казахстана, в частности, речь идёт о финансировании проектов по применению "инновационных подходов" к распространению новостных материалов. В приоритете будут проекты, которые дадут "реальные, поддающиеся измерению результаты", уточняется в документе.

Добавим, что размер одного гранта оценивается от 10 до 40 тысяч долларов, а курированием будет заниматься американское посольство в Нур-Султане. Получить грант смогут коммерческие, некоммерческие и неправительственные организации, а также исследовательские центры.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что готовы заняться работой по "укреплению" прав трудящихся в Армении. Отмечается, что на реализацию данных мер американское ведомство планирует выделить 900 тысяч долларов.

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