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Госдеп США решил выделить деньги на "усиление" рынка СМИ Казахстана

Таким образом Вашингтон хочет бороться в республике с фейковыми новостями.

22 апреля 2021, 06:20
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Госдепартамент США намерен выделить 120 тысяч долларов на усиление медиарынка Казахстана. Об этом пишет RT со ссылкой на описание гранта, имеющегося в распоряжении издания.

"Цель программы — укрепление средств массовой информации в Казахстане путём повышения профессионализма журналистов и сокращения отрицательного воздействия в Казахстане фейковых новостей", — говорится в документе.

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Отмечается, что американское ведомство предлагает сразу несколько способов по усилению рынка СМИ Казахстана, в частности, речь идёт о финансировании проектов по применению "инновационных подходов" к распространению новостных материалов. В приоритете будут проекты, которые дадут "реальные, поддающиеся измерению результаты", уточняется в документе.

Добавим, что размер одного гранта оценивается от 10 до 40 тысяч долларов, а курированием будет заниматься американское посольство в Нур-Султане. Получить грант смогут коммерческие, некоммерческие и неправительственные организации, а также исследовательские центры.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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