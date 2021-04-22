В России могут упростить получение доплат к пенсиям для некоторых категорий работников
Предлагаемые изменения также направлены на сокращение объёма документов, которые необходимы для установления и выплаты дополнительного соцобеспечения.
Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин
Минтруд разработал законопроект, который оптимизирует процесс установления и выплаты социального обеспечения членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельным категориям работников организации угольной промышленности. Об это сообщает "Российская газета" со ссылкой на документ.
Проект закона закрепляет за соответствующими организациями обязанность по предоставлению в органы ПФР сведений о периодах работы, дающей право на доплату к пенсии, а также о заработке, из которого исчисляется размер этой выплаты, за период до 1 января 2022 года. Соответствующие документы должны быть поданы до 1 июля 2024 года, уточняется в пояснительной записке.
Также изменения направлены на сокращение объёма документов, которые необходимы для установления и выплаты дополнительного соцобеспечения лётчикам и шахтёрам. Теперь работникам не надо будет самостоятельно собирать бумаги и доказывать свой рабочий стаж. Кроме того, проще станет запросить архивные документы, которые тоже иногда необходимы. Авторы законопроекта предлагают организовать взаимодействие территориальных органов ПФР с государственными и муниципальными архивами, чтобы значительно сократить сроки предоставления сведений.
Ранее Лайф рассказывал, что в России предложили назначать пенсии по инвалидности автоматически. Такой законопроект уже разработан, в ближайшее время Госдума рассмотрит его во втором чтении.
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