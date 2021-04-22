Стали известны регионы с самым высоким спросом на ипотеку

Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Свердловская область стали лидерами по количеству выданных ипотечных кредитов в первом квартале 2021 года. К такому выводу пришли в Национальном бюро кредитных историй.

"При этом рост выдачи ипотечных кредитов в этих субъектах России в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года находится на уровне 15–25% в зависимости от региона", — сказал RT директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Меньше всего ипотечных кредитов в первом квартале 2021 года было выдано в Чукотском и Ненецком АО, Республике Алтай, Еврейской АО и Республике Ингушетия. Однако и в этих регионах количество кредитов возросло.

Как подчёркивает Волков, россияне стараются не нарушать сроки ипотечных платежей. Нарушителей всего 1,0–1,5%.

Ранее стало известно, что Правительство РФ может снизить процентную ставку по ипотечным кредитам. В качестве ключевой цели нацпроекта "Жильё и городская среда" могут указать средний уровень 6,9% годовых до 2030 года, что на 1% меньше, чем в изначальной версии документа.

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