В Екатеринбурге пьяная молодёжь напала на девушек — видео

Группа парней совершила нападение на девушек в центре Екатеринбурга. Это случилось возле торгового центра "Антей" примерно в час ночи по местному времени. Об инциденте рассказал местный активист Дмитрий Москвин, он опубликовал видео потасовки в своём телеграм-канале. Изначально парни дрались друг с другом, но когда увидели проходящих мимо девушек, то сразу накинулись на них.