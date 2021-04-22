В Екатеринбурге пьяная молодёжь напала на девушек — видео
Сначала молодые люди дрались между собой, а затем им чем-то не угодили прохожие. Весь этот процесс очевидец снял на видео.
В Екатеринбурге пьяная молодёжь напала на девушек. Видео © Telegram-канал "Коренной екатеринбуржец"
Группа парней совершила нападение на девушек в центре Екатеринбурга. Это случилось возле торгового центра "Антей" примерно в час ночи по местному времени. Об инциденте рассказал местный активист Дмитрий Москвин, он опубликовал видео потасовки в своём телеграм-канале. Изначально парни дрались друг с другом, но когда увидели проходящих мимо девушек, то сразу накинулись на них.
"Одного из нападавших зовут Роман (вероятно, он самый агрессивный в белом)", — пишет Москвин.
В полиции произошедшее пока не комментируют.
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