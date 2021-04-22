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В Екатеринбурге пьяная молодёжь напала на девушек — видео

Сначала молодые люди дрались между собой, а затем им чем-то не угодили прохожие. Весь этот процесс очевидец снял на видео.

22 апреля 2021, 03:56

В Екатеринбурге пьяная молодёжь напала на девушек. Видео © Telegram-канал "Коренной екатеринбуржец"

Группа парней совершила нападение на девушек в центре Екатеринбурга. Это случилось возле торгового центра "Антей" примерно в час ночи по местному времени. Об инциденте рассказал местный активист Дмитрий Москвин, он опубликовал видео потасовки в своём телеграм-канале. Изначально парни дрались друг с другом, но когда увидели проходящих мимо девушек, то сразу накинулись на них.

"Одного из нападавших зовут Роман (вероятно, он самый агрессивный в белом)", — пишет Москвин.

В полиции произошедшее пока не комментируют.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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