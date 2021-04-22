Минтруд подтвердил, что рассматривает вопрос о продлении майских праздников

В Минтруда и соцзащиты рассматривают вопрос о возможности продления майских праздников в этом году, однако пока решений не принято. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков.

"Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас ещё на рассмотрении. Мы по ним ещё вопросы не приняли", — приводит его слова РИА "Новости".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию СМИ о том, что власти рассматривают вариант продлить майские праздники в общей сложности на десять дней, то есть объявить выходными также 4, 5, 6, 7 мая.

Авторы