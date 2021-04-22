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Минтруд подтвердил, что рассматривает вопрос о продлении майских праздников

По словам главы ведомства, есть несколько предложений, в том числе от парламентариев. В Кремле же ранее не подтверждали информацию о том, что такой вопрос обсуждается.

22 апреля 2021, 03:35
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<p>Фото © ТАСС / Владимир Смирнов</p>

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

В Минтруда и соцзащиты рассматривают вопрос о возможности продления майских праздников в этом году, однако пока решений не принято. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков.

"Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас ещё на рассмотрении. Мы по ним ещё вопросы не приняли", — приводит его слова РИА "Новости".

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию СМИ о том, что власти рассматривают вариант продлить майские праздники в общей сложности на десять дней, то есть объявить выходными также 4, 5, 6, 7 мая.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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