Минтруд подтвердил, что рассматривает вопрос о продлении майских праздников
По словам главы ведомства, есть несколько предложений, в том числе от парламентариев. В Кремле же ранее не подтверждали информацию о том, что такой вопрос обсуждается.
Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
В Минтруда и соцзащиты рассматривают вопрос о возможности продления майских праздников в этом году, однако пока решений не принято. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков.
"Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас ещё на рассмотрении. Мы по ним ещё вопросы не приняли", — приводит его слова РИА "Новости".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию СМИ о том, что власти рассматривают вариант продлить майские праздники в общей сложности на десять дней, то есть объявить выходными также 4, 5, 6, 7 мая.
Выбор редакции
На огороде или на диване: ВЦИОМ узнал о планах россиян на майские праздники
В Минтруде раскрыли средний размер пенсии
Стали известны регионы с самым высоким спросом на ипотеку
Россиянин отправился за решётку на восемь лет за финансирование терроризма
Греф предположил, когда в России начнётся новый всплеск заболеваемости коронавирусом
Комментариев: 0