Стоимость шашлыков резко выросла в России

Средний чек для приобретения товаров, которые необходимы для приготовления шашлыка в России, за год вырос на 25%. Аналитики из компании "Чек индекс" сравнивали стоимость шампуров, мангала, древесного угля, розжига и порции мяса.

"Средний чек такого "шашлычного набора" составил 1958 рублей, что оказалось на 25% выше прошлогоднего показателя за тот же период (1561 рубль). Таким образом, можно говорить о восстановлении потребительского спроса в данном сегменте к привычным показателям", — приводит РИА "Новости" выводы аналитиков.

А по оценке сервиса "Сбермаркет", выросли цены и на бюджетный пикник. Так, упаковка колбасок для гриля в 300–500 граммов обойдётся в 250 рублей. За один килограмм придётся отдать 500 рублей.

Ранее диетолог рассказывал, что в шашлыке из любого вида мяса содержатся важные для организма человека элементы. А пикники с этим любимым многими блюдом могут помочь справиться со стрессом.

Авторы