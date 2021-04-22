На Сахалине нашли пропавшего два дня назад мальчика
Подростка обнаружили живым и невредимым. Подробности его спасения пока не раскрываются.
Фото © Sakhalin.info
В Южно-Сахалинске нашли пропавшего 19 апреля пятиклассника. Мальчик жив, здоров и сейчас находится дома. Как говорят волонтёры, в ходе поисков удавалось выйти на след ребёнка, потом его опять теряли, но не отчаивались.
Мальчика искали всем миром. К поиску были подключены волонтёры, полиция, Следственный комитет. По социальным сетям распространялись ориентировки: школьник с родинкой у рта, 11 лет, сине-черная куртка и кортавость. Над городом даже запускали дроны.
После двухдневных поисков следственным управлением СКР по Сахалинской области по факту безвестного исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ "Убийство". Но в итоге Илья нашёлся. Где мальчик пропадал, не уточняется.
Ранее сообщалось, что группу из трёх российских альпинистов, пропавшую без вести в Гималаях при восхождении на горный массив Аннапурна, нашли и доставили в базовый лагерь.
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