Главу российского города задержали из-за дороги, отремонтированной только на бумаге

В Забайкалье глава города Сретенска стал фигурантом уголовного дела по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении. Его задержали на двое суток до рассмотрения судом вопроса об аресте. Об этом рассказали в региональном управлении СК РФ.

По данным следствия, два года назад мэр заключил контракт на ремонт дороги стоимостью 2,4 млн рублей. Затем он, зная, что работа не выполнена, "злоупотребляя своими должностными полномочиями, подписал документы о принятии выполненных работ, по которым подрядчику была выплачена вся сумма по контракту".

К тому же, по версии следствия, глава города дал этому подрядчику пользоваться недрами: брать песок и гравий из месторождения, хотя таких полномочий у него не было. Ущерб оценивается в сумму более 300 тысяч рублей.

Ранее по такому же основанию был арестован мэр города в Челябинской области. По версии следствия, он превысил полномочия, передав в аренду компании имущество и помещения муниципального предприятия.

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