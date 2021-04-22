Комаровский указал на уникальное свойство коронавируса
По его словам, мечта о едином коллективном иммунитете может оказаться недостижимой: новая инфекция быстро мутирует.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Мутации коронавируса нового типа возникают, когда он попадает к человеку с низким уровнем антител. О таком "уникальном свойстве" коронавируса заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский. По его словам, антител мало у тех, кто переболел коронавирусом в лёгкой форме или вообще бессимптомно. Такие люди становятся рассадником новых штаммов.
"Наша мечта о коллективном иммунитете именно поэтому оказывается нереальной. Мы идём к тому, что будем получать раз в два года комплексную вакцину, которая будет содержать несколько вариантов коронавируса", — отметил врач на сессии Харьковского городского совета, передаёт "Суспільне".
Ранее сразу в нескольких регионах Индии зарегистрировали заражения мутацией коронавируса, включающей в себя сразу три различных штамма CoViD-19. Её уже зарегистрировали в штатах Махараштра и Западной Бенгалии, в столичном округе Дели.
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