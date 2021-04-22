Боня призналась, что у неё больше года не было секса

Телеведущей, блогерше Виктории Боне нередко приписывают романы с олигархами, актёрами и другими известными людьми. Однако 41-летняя дива не раз утверждала, что ей редко удаётся влюбиться. В интервью на ютуб-канале YesNoYes она поделилась интимными подробностями своей личной жизни.

"У меня больше года секса не было. Я себя даже не трогаю. Но недавно мой бывший парень меня выручил. Я уж не стала ломаться. Надо было счётчик обнулить, а то второй год пошёл, позор какой-то", — призналась во время беседы Боня.

Воздержание звезда объясняет тем, что не привыкла спать со всеми подряд. Боня уверяет, что будет готова вступить в интимную связь с мужчиной, только если у них будут серьёзные чувства.

"Просто я занимаюсь сексом только по любви. Без этого не могу. Если меня хотя бы тронет мужчина, который мне не нравится, я его очень больно пну. Я даже не сексом занимаюсь, а занимаюсь любовью", — поведала телеведущая.

Добавим, что ранее Боня состояла в серьёзных отношениях с Алексом Смерфитом. Ради бойфренда она даже переехала в Монако. Пара была вместе семь лет, и за это время у них родилась дочь Анджелина, однако в 2017 году они решили расстаться.

Ранее телеведущая Ксения Бородина колко ответила Боне на критику "Дома-2", назвав её "облучённой 5G субстанцией".

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