Боня призналась, что у неё больше года не было секса
Звезда уверяет, что не может просто так вступить в интимную связь с мужчиной, для этого ей нужно испытывать чувства к партнёру.
Телеведущей, блогерше Виктории Боне нередко приписывают романы с олигархами, актёрами и другими известными людьми. Однако 41-летняя дива не раз утверждала, что ей редко удаётся влюбиться. В интервью на ютуб-канале YesNoYes она поделилась интимными подробностями своей личной жизни.
"У меня больше года секса не было. Я себя даже не трогаю. Но недавно мой бывший парень меня выручил. Я уж не стала ломаться. Надо было счётчик обнулить, а то второй год пошёл, позор какой-то", — призналась во время беседы Боня.
Воздержание звезда объясняет тем, что не привыкла спать со всеми подряд. Боня уверяет, что будет готова вступить в интимную связь с мужчиной, только если у них будут серьёзные чувства.
"Просто я занимаюсь сексом только по любви. Без этого не могу. Если меня хотя бы тронет мужчина, который мне не нравится, я его очень больно пну. Я даже не сексом занимаюсь, а занимаюсь любовью", — поведала телеведущая.
Добавим, что ранее Боня состояла в серьёзных отношениях с Алексом Смерфитом. Ради бойфренда она даже переехала в Монако. Пара была вместе семь лет, и за это время у них родилась дочь Анджелина, однако в 2017 году они решили расстаться.
"Людям нравится раскрывать личность": Боня призвала участников "Дома-2" показывать свои недостатки и страхи
Ранее телеведущая Ксения Бородина колко ответила Боне на критику "Дома-2", назвав её "облучённой 5G субстанцией".
WOW-stars
Бывший парень Бузовой раскрыл правду о том, зачем он лёг под нож хирурга после громкого расставания
вчера в 15:59
Певица снялась полностью обнажённой, но спрятать всё самое неприличное удалось за пышными формами
вчера в 15:04
Долина призналась, сколько ей пришлось потратить, чтобы выглядеть неприлично молодо в свои 65 лет
вчера в 14:25
Выбор редакции
Джонни Депп записал обращение к фанатам на русском языке
"У неё аж слюна течёт": Боня высмеяла в ответ Бородину, назвав собачкой, которая без конца тявкает
Вложилась в евро перед свадьбой: СМИ узнали о пропаже 14 млн рублей после смерти Легкоступовой
Комаровский указал на уникальное свойство коронавируса
Диетолог рассказала, как не попасться на уловку обезжиренных продуктов
Комментариев: 0