Бывший парень Бузовой раскрыл правду о том, зачем он лёг под нож хирурга после громкого расставания

28-летний рэпер Дава (Давид Манукян) поделился в "Инстаграме" откровенными снимками, где позирует в мокрой майке. У подписчиков сразу возникло много вопросов насчёт того, откуда у парня взялся такой рельефный пресс.

Фото © Instagram / dava_m

Блогер не стал терпеть и ответил всем критикам в сториз, заявив, что он и раньше был в отличной форме. Дава даже показал несколько архивных снимков, где хвастается своим эффектным торсом. А позже рэпер всё же признался изданию Starhit, что на этот раз добиться идеальной фигуры без хирургического вмешательства не удалось, так как у него начался фиброз на нервной почве.

Я всегда занимался спортом, была подтянутая фигура, пресс. Но потом в какой-то момент в организме произошли гормональные изменения из-за стресса, нервов, недосыпа. И у меня на животе начался фиброз — это деформация внутренних жировых тканей. Убрать его можно было только хирургическим путём, так как диеты и другие методы тут бессильны. В решении проблемы мне помог один из лучших хирургов Москвы — Тимур Хайдаров, он сделал свою работу просто идеально. Спустя два месяца есть результат, который можно потихоньку показывать Дава

Фото © Instagram / dava_m

По некоторым данным, трансформация, в которую вошли в том числе липосакция и абдоминопластика с прорисовкой мышц пресса, стоила рэперу около миллиона рублей. Однако Дава рассказал в сториз, что сбросил вес не только с помощью хирургического вмешательства, но ещё и благодаря диете и участию в шоу "Танцы со звёздами".

Фото © Instagram / dava_m

После скандального разрыва с Ольгой Бузовой, которая обвинила Даву в том, что он её избивал и плевал в лицо, парень не теряет времени зря. Холостяка заподозрили уже в двух романах. Сначала с замужней партнёршей по "Танцам со звёздами" Дарьей Палей, которая заблокировала Бузову в "Инстаграме", а потом — с личной помощницей Анной Маковской: юзеры заметили девушку у парня в кровати.

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