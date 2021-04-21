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Бывший парень Бузовой раскрыл правду о том, зачем он лёг под нож хирурга после громкого расставания

Раньше ходили слухи, что экс-бойфренд Ольги Бузовой отважился на липосакцию спины, подбородка и живота и лифтинг нижней части живота. Теперь парень прояснил ситуацию.

21 апреля 2021, 15:59

Фото © Instagram / dava_m

28-летний рэпер Дава (Давид Манукян) поделился в "Инстаграме" откровенными снимками, где позирует в мокрой майке. У подписчиков сразу возникло много вопросов насчёт того, откуда у парня взялся такой рельефный пресс.

Фото © Instagram / dava_m

Фото © Instagram / dava_m

Блогер не стал терпеть и ответил всем критикам в сториз, заявив, что он и раньше был в отличной форме. Дава даже показал несколько архивных снимков, где хвастается своим эффектным торсом. А позже рэпер всё же признался изданию Starhit, что на этот раз добиться идеальной фигуры без хирургического вмешательства не удалось, так как у него начался фиброз на нервной почве.

Я всегда занимался спортом, была подтянутая фигура, пресс. Но потом в какой-то момент в организме произошли гормональные изменения из-за стресса, нервов, недосыпа. И у меня на животе начался фиброз — это деформация внутренних жировых тканей. Убрать его можно было только хирургическим путём, так как диеты и другие методы тут бессильны. В решении проблемы мне помог один из лучших хирургов Москвы — Тимур Хайдаров, он сделал свою работу просто идеально. Спустя два месяца есть результат, который можно потихоньку показывать

Дава

Фото © Instagram / dava_m

Фото © Instagram / dava_m

По некоторым данным, трансформация, в которую вошли в том числе липосакция и абдоминопластика с прорисовкой мышц пресса, стоила рэперу около миллиона рублей. Однако Дава рассказал в сториз, что сбросил вес не только с помощью хирургического вмешательства, но ещё и благодаря диете и участию в шоу "Танцы со звёздами".

Фото © Instagram / dava_m

Фото © Instagram / dava_m

После скандального разрыва с Ольгой Бузовой, которая обвинила Даву в том, что он её избивал и плевал в лицо, парень не теряет времени зря. Холостяка заподозрили уже в двух романах. Сначала с замужней партнёршей по "Танцам со звёздами" Дарьей Палей, которая заблокировала Бузову в "Инстаграме", а потом — с личной помощницей Анной Маковской: юзеры заметили девушку у парня в кровати.

Бузова выложила настолько откровенные видео из постели, что они больше похожи на слив хакеров

Бузова выложила настолько откровенные видео из постели, что они больше похожи на слив хакеров

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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