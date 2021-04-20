Бузова выложила настолько откровенные видео из постели, что они больше похожи на слив хакеров

Ольга Бузова решила показать своим подписчикам, что такое настоящий откровенный контент. 35-летняя ведущая разместила в "Инстаграме" серию роликов, на которых позирует в пижаме, лёжа в постели и принимая пикантные позы.

Видео © Telegram / YOBAJUR

Артистка показала все прелести своей фигуры, а на одном из видео добавила надпись с просьбой её любить. На этом она не остановилась и станцевала зажигательный тверк под энергичную дерзкую песню.

Скриншот © Telegram / YOBAJUR

Такой откровенности пользователи от Ольги не ждали. Ролики разлетелись по Сети, и юзеры предположили, что девушке снова хочется нежности и тепла. Недавно она рассталась с бойфрендом — рэпером Давой, заявив, что возлюбленный её избивал и плевал в лицо. Перед этим пара успела провести свадебную церемонию на Мальдивах, но отношения не спасло даже это.

Фото © Instagram / buzova86

По словам источников, Ольга до сих пор болезненно переживает разрыв. Так, недавно звезда не выдержала вопросов о бывшем от своих коллег во время музыкальной премии "Жара" и убежала со сцены в слезах.

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