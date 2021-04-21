Вложилась в евро перед свадьбой: СМИ узнали о пропаже 14 млн рублей после смерти Легкоступовой

Уже порядка 8 месяцев идёт доследственная проверка по факту смерти российской певицы Валентины Легкоступовой, и всё это время о ней не самым лучшим образом отзывается некогда самый близкий ей человек — её последний муж Юрий Фирсов. В частности, вдовец неоднократно заявлял, что до знакомства с ним артистка жила бедно. Он утверждал, что полностью содержал жену, выплачивал её долги, а ещё давал деньги её сыну Матвею. kp.ru изучил документы и разобрался, так ли это на самом деле.

Как уточняет сайт, кроме концертов и выступлений на корпоративах, у 54-летней Легкоступовой было ещё две работы. Во-первых, она была сотрудницей "Творческого объединения солистов и исполнителей" в Москве и, судя по справке, которая имеется в материалах проверки, певица ежемесячно получала там 148 тысяч рублей. При этом ей было не обязательно постоянно присутствовать на рабочем месте, а нужно было просто участвовать в концертах.

Вторым местом работы Легкоступовой была Администрация города Феодосии, где она числилась начальником отдела культуры. Сколько здесь зарабатывала певица, держится в секрете. Вместе с тем известно, что эта должность обязывала её заполнять и выкладывать в открытый доступ декларацию о доходах каждый год. В последнем отчёте от 2019-го года в качестве личного имущества артистка указала дом, два земельных участка, квартиру, гараж и два автомобиля. После её смерти вся эта собственность будет разделена на четверых: вдовца Юрия Фирсова, мать певицы, дочь и сына.

Ещё одним интересным документом, который оказался в распоряжении kp.ru, стало заявление Легкоступовой на покупку валюты в одном из российских банков: буквально за несколько недель до знакомства с Фирсовым исполнительница обменяла 14 миллионов рублей на евро. А кроме того, в этот момент на её личном банковском счёте лежало более 600 тысяч рублей.

Как уточняет издание, спустя восемь месяцев после знакомства с Фирсовым ни валюты, ни денег на российских счетах певицы уже не окажется. Дети Легкоступовой убеждены, что мать могла не разглядеть в последнем супруге альфонса. В то же время Фирсов обвинения в свой адрес отрицает, но о деньгах продолжает волноваться.

"В моём рюкзаке было 30 тысяч евро. Я не успокоюсь, пока их не верну", — заявил изданию вдовец.

Напомним, летом 2020 года Валентина Легкоступова попала в больницу с черепно-мозговой травмой, которая спровоцировала отёк мозга. Вскоре певица впала в кому, врачи провели срочную операцию и подключили её к аппарату ИВЛ. За это время её муж Юрий Фирсов, которого тоже доставили в клинику, скрылся. Позднее полицейские его нашли и задержали, на допросе он заявил, что певица сама повредила голову, когда упала в ванной. 14 августа спустя несколько дней комы Легкоступова умерла.

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