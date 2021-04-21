Жириновский пригрозил Украине полным уничтожением в случае провокаций против России

Россия уничтожит Украину, если Киев будет устраивать провокации против Москвы. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, пишет Ura.ru.

"Будете к нам цепляться — уничтожим", — сказал Жириновский во время беседы с журналистами, подчеркнув, что украинские власти смогут избежать уничтожения, если не будут вмешиваться в дела России.

При этом депутат отрицает существование Незалежной как государства. По его словам, "Украина — это Киевская губерния, как было при царе". В то же время политик отметил, что РФ не стремится завоёвывать украинские территории.

Ранее Владимир Жириновский предложил перекрыть истоки Днепра дамбой. Российский парламентарий уверен, что доводить дело до конца не потребуется, поскольку власти Украины будут поставлены на место одной угрозой.

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