Жириновский пригрозил Украине полным уничтожением в случае провокаций против России
При этом политик отрицает существование Незалежной как государства, называя её "Киевской губернией".
Владимир Жириновский. Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ
Россия уничтожит Украину, если Киев будет устраивать провокации против Москвы. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, пишет Ura.ru.
"Будете к нам цепляться — уничтожим", — сказал Жириновский во время беседы с журналистами, подчеркнув, что украинские власти смогут избежать уничтожения, если не будут вмешиваться в дела России.
При этом депутат отрицает существование Незалежной как государства. По его словам, "Украина — это Киевская губерния, как было при царе". В то же время политик отметил, что РФ не стремится завоёвывать украинские территории.
Ранее Владимир Жириновский предложил перекрыть истоки Днепра дамбой. Российский парламентарий уверен, что доводить дело до конца не потребуется, поскольку власти Украины будут поставлены на место одной угрозой.
Мировая политика
Выбор редакции
Песков: Путину доложили о предложении Зеленского встретиться в Донбассе
Глава МИД Украины оценил вероятность скорой войны с Россией
МИД: 10 дипломатов США должны покинуть Россию до 22 мая
"Путин его живьём сожрёт": Американцы в соцсетях посоветовали Зеленскому "не нарываться" на встречу с Путиным
Песков объяснил, почему зарабатывает больше Путина
Комментариев: 0