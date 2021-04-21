В Кремле объяснили отсутствие у Путина госнаград

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер Владимир Путин не получает государственных наград, так как для него это не является приоритетным вопросом.

"Наверное, по закону некому присудить награду президенту. Сам себя он наградить не может и не захочет", — отметил представитель Кремля в эфире радио "Комсомольская правда".

Песков также ответил на вопрос, кто подписывает заявление Путина на отпуск. По словам пресс-секретаря, глава государства никогда полноценно не уходит в отпуск. Чтобы "выскочить куда-то — в Туву, Бурятию, куда-то в те края", президент использует выходные.

"Я не знаю за многие годы какого-то периода, когда бы он, например, на неделю брал отпуск", — добавил Песков.

Ранее в Кремле обозначили темы встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая состоится в четверг, 22 апреля. В преддверии переговоров российский лидер затронул тему белорусского кризиса в своём Послании Федеральному собранию. К слову, Путин также затронул тему покушения на Лукашенко. По мнению российского лидера, можно по-разному относиться к главе государства и иметь любую точку зрения по поводу его политики, но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе высших должностных лиц, — это уже слишком.

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