В Кремле обозначили темы встречи Путина и Лукашенко 22 апреля
В преддверии переговоров российский лидер затронул тему белорусского кризиса в своём Послании Федеральному собранию.
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах в Москве 22 апреля обсудят развитие отношений партнёрства и союзничества Москвы и Минска и взаимодействие в Союзном государстве. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля.
"Имеется в виду обсудить широкий круг вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также перспективы взаимодействия в рамках Союзного государства", — проанонсировали в Кремле.
В пресс-службе президента Белоруссии добавили, что в числе запланированных тем переговоров вопросы совместного реагирования на актуальные вызовы и угрозы, а также обмен мнениями по международной тематике. Белорусская сторона также намерена затронуть вопросы взаимодействия в борьбе с коронавирусом и дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения.
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Напомним, ранее белорусский президент заявил, что санкцию на организацию покушения на него дало высшее политическое руководство США. План готовившегося в стране военного переворота предполагал не менее трёх сценариев, об этом рассказал глава КГБ Белоруссии. На одной из встреч заговорщиков организатор переворота Юрий Зенкович утверждал, что в случае неудачи за него заступится Госдепартамент Соединённых Штатов.
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