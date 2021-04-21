В Кремле обозначили темы встречи Путина и Лукашенко 22 апреля

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах в Москве 22 апреля обсудят развитие отношений партнёрства и союзничества Москвы и Минска и взаимодействие в Союзном государстве. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"Имеется в виду обсудить широкий круг вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также перспективы взаимодействия в рамках Союзного государства", — проанонсировали в Кремле.

В пресс-службе президента Белоруссии добавили, что в числе запланированных тем переговоров вопросы совместного реагирования на актуальные вызовы и угрозы, а также обмен мнениями по международной тематике. Белорусская сторона также намерена затронуть вопросы взаимодействия в борьбе с коронавирусом и дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения.

Напомним, ранее белорусский президент заявил, что санкцию на организацию покушения на него дало высшее политическое руководство США. План готовившегося в стране военного переворота предполагал не менее трёх сценариев, об этом рассказал глава КГБ Белоруссии. На одной из встреч заговорщиков организатор переворота Юрий Зенкович утверждал, что в случае неудачи за него заступится Госдепартамент Соединённых Штатов.

Авторы