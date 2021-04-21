Глава Минтруда рассказал об условиях получения выплат для неполных семей
Антон Котяков отметил, что государство должно позаботиться о гражданах, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Глава Минтруда рассказал об условиях получения выплат для неполных семей. Видео LIFE
Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков рассказал, что новые выплаты, предложенные президентом Владимиром Путиным, получат те неполные семьи, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
"В данном случае эта мера направлена на тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Выплаты будут начисляться нуждающимся семьям, тем, у кого доход будет ниже прожиточного минимума на каждого человека. Если семья находится в трудной жизненной ситуации, то кто, как не государство, должно позаботиться о том, чтобы поддержать наших граждан", — сказал министр.
Напомним, в ходе Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил с 1 июля ввести выплаты на детей от восьми до 16 лет из неполных семей. Их размер в среднем по стране составит 5650 рублей. Сегодня глава государства предложил ещё одну меру поддержки — выплаты нуждающимся беременным женщинам по 6350 рублей в месяц.
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