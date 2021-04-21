Глава Минтруда рассказал об условиях получения выплат для неполных семей

"В данном случае эта мера направлена на тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Выплаты будут начисляться нуждающимся семьям, тем, у кого доход будет ниже прожиточного минимума на каждого человека. Если семья находится в трудной жизненной ситуации, то кто, как не государство, должно позаботиться о том, чтобы поддержать наших граждан", — сказал министр.