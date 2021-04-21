Мурашко оценил возможность создания тестов на новые инфекции за четыре дня. Видео © LIFE

Разработать тест-систему за четыре дня вполне реализуемо, так как у российских предприятий соответствующие наработки уже есть. Об этом Лайфу рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко по итогам послания Владимира Путина Федеральному собранию.

"По моим оценкам, лабораторная служба страны и производственные предприятия являются высококонкурентными, что в общем и показал 2020 год. Во-первых, в стране было достаточное количество тест-систем, основная масса которых была отечественного производства. Во-вторых, производители их активно экспортировали. Поэтому данное направление может развиваться", — сказал министр.

На вопрос, почему именно четыре дня президент выделил на разработку тестов, Мурашко ответил, что это связано с технологическими возможностями. Именно за такой срок выполняется технология детекции и подготовка непосредственно самой тест-системы. После этого следуют подтверждение специфичности и запуск производства, добавил министр.

Ранее Путин, оглашая Послание Федеральному собранию, заявил, что в случае появления инфекции, аналогичной коронавирусу, российские учёные должны быть готовы в течение четырёх дней разработать тест-системы и в кратчайшие сроки создавать вакцины.

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