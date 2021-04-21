Американскому лидеру также необходимо взять на себя обязательства по поддержанию глобальной безопасности и противодействию вызовам.

Володин рассказал, перед кем должен извиниться Байден. Видео © LIFE

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент США Джо Байден должен извиниться за свои высказывания не только перед главой РФ Владимиром Путиным, но и перед российским народом и всем миром. Таким мнением депутат поделился с журналистом Лайфа после послания Путина Федеральному собранию.

"Байдену стоит извиниться не только перед нашим президентом, ему необходимо извиниться перед российским народом, потому что своими заявлениями он нас оскорбляет, граждан России. Думать надо об этом. Ему надо извиниться перед миром, потому что он напрягает ситуацию настолько, что мир становится заложником этого напряжения", — заявил Лайфу парламентарий.