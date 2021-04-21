Володин рассказал, перед кем должен извиниться Байден
Американскому лидеру также необходимо взять на себя обязательства по поддержанию глобальной безопасности и противодействию вызовам.
Володин рассказал, перед кем должен извиниться Байден. Видео © LIFE
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент США Джо Байден должен извиниться за свои высказывания не только перед главой РФ Владимиром Путиным, но и перед российским народом и всем миром. Таким мнением депутат поделился с журналистом Лайфа после послания Путина Федеральному собранию.
"Байдену стоит извиниться не только перед нашим президентом, ему необходимо извиниться перед российским народом, потому что своими заявлениями он нас оскорбляет, граждан России. Думать надо об этом. Ему надо извиниться перед миром, потому что он напрягает ситуацию настолько, что мир становится заложником этого напряжения", — заявил Лайфу парламентарий.
Володин добавил, что если у США есть желание продемонстрировать своё доминирующее положение, то американский лидер должен взять обязательства по поддержанию глобальной безопасности и противодействию вызовам на себя.
Ранее сообщалось, что президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом информировал Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов. Позднее Байден назвал возможные сроки и место встречи с Путиным. По словам лидера США, его российский коллега согласился с мнением о необходимости личной встречи для обсуждения отношений двух стран.