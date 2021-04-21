"Именно этого ждали граждане нашей страны": Матвиенко высоко оценила социальную направленность послания Путина
Спикер верхней палаты надеется, что инициативы главы государства привнесут в общество ощущение стабильности и снимут тревоги, связанные с восстановлением экономики после пандемии.
Послание президента Федеральному собранию было посвящено внутренней повестке, и это именно тот вектор, который сочли бы необходимым большинство граждан нашей страны. Таким мнением в беседе с журналистами поделилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что коронавирус уходит, а вот связанная с ним тревога остаётся. И такое внимание главы государства к социальной сфере заслуживает самой высокой оценки.
"Именно этого ждали граждане нашей страны": Матвиенко высоко оценила социальную направленность послания Путина.
Фото © LIFE
"Именно этого ждали граждане нашей страны, я абсолютно в этом уверена. Сегодня люди поняли, что никто не собирается затягивать пояса, никто не собирается снижать меры социальной поддержки граждан, а наоборот, президент изложил стройную системную программу мер дополнительной поддержки семей с детьми, здравоохранения и так далее", — рассуждает Матвиенко.
Она отметила, что такая социальная направленность послания привнесёт в общество ощущение стабильности и снимет тревоги, связанные с восстановлением экономики после мировой пандемии.
Как уже сообщал Лайф, социальный блок оказался одним из самых объёмных в прозвучавшем Послании Федеральному собранию. По словам Владимира Путина, государство должно к 1 июля выстроить целостную систему поддержки семей с детьми. Так, по его поручению вводится выплата на детей в возрасте от 8 до 16 лет, которые воспитываются в неполных семьях (в среднем 5650 рублей в месяц). Кроме того, выплаты будут распространены на беременных женщин, находящихся в трудной материальной ситуации. Их размер в среднем составит 6350 рублей в месяц. А семьям, где есть дети школьного возраста и будущие первоклассники, в преддверии нового учебного года выплатят по 10 000 рублей.
Выбор редакции
Матвиенко: В России наступил постковидный период
Орешкин — о предложенных Путиным соцвыплатах: Ресурсы всегда найдутся
Голикова рассказала, хватит ли денег на предложенные Путиным выплаты — видео
Путин заявил, что России нужны новые подходы к развитию энергетики
Вместо живота сдутый шарик: Александр Морозов шокировал тем, как обвисла его кожа после похудения
Комментариев: 0