Послание президента Федеральному собранию было посвящено внутренней повестке, и это именно тот вектор, который сочли бы необходимым большинство граждан нашей страны. Таким мнением в беседе с журналистами поделилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что коронавирус уходит, а вот связанная с ним тревога остаётся. И такое внимание главы государства к социальной сфере заслуживает самой высокой оценки.

"Именно этого ждали граждане нашей страны": Матвиенко высоко оценила социальную направленность послания Путина. Фото © LIFE

"Именно этого ждали граждане нашей страны, я абсолютно в этом уверена. Сегодня люди поняли, что никто не собирается затягивать пояса, никто не собирается снижать меры социальной поддержки граждан, а наоборот, президент изложил стройную системную программу мер дополнительной поддержки семей с детьми, здравоохранения и так далее", — рассуждает Матвиенко.

Она отметила, что такая социальная направленность послания привнесёт в общество ощущение стабильности и снимет тревоги, связанные с восстановлением экономики после мировой пандемии.

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