Орешкин — о предложенных Путиным соцвыплатах: Ресурсы всегда найдутся

"Ресурсы всегда найдутся": Помощник президента РФ Максим Орешкин заверил, что денег на предложенные Путиным соцвыплаты хватит. Видео © LIFE

Помощник президента России Максим Орешкин рассказал в беседе с Лайфом, что у властей хватит денег на выполнение всех поручений Владимира Путина, которые глава государства дал сегодня в ходе оглашения Послания Федеральному собранию.