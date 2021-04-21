Орешкин — о предложенных Путиным соцвыплатах: Ресурсы всегда найдутся
Россия — богатая страна, напомнил помощник лидера государства. В ходе Послания Федеральному собранию Путин озвучил ряд мер поддержки населения.
"Ресурсы всегда найдутся": Помощник президента РФ Максим Орешкин заверил, что денег на предложенные Путиным соцвыплаты хватит. Видео © LIFE
Помощник президента России Максим Орешкин рассказал в беседе с Лайфом, что у властей хватит денег на выполнение всех поручений Владимира Путина, которые глава государства дал сегодня в ходе оглашения Послания Федеральному собранию.
"Страна у нас богатая, ресурсы на развитие всегда найдутся", — сказал Орешкин нашему корреспонденту.
Отметим, что социальный блок оказался одним из самых объёмных в прозвучавшем Послании Федеральному собранию. По словам Владимира Путина, государство должно к 1 июля выстроить целостную систему поддержки семей с детьми. Так, по его поручению вводится выплата на детей в возрасте от 8 до 16 лет, которые воспитываются в неполных семьях (в среднем 5650 рублей в месяц). Кроме того, выплаты будут распространены на беременных женщин, находящихся в трудной материальной ситуации. Их размер в среднем составит 6350 рублей в месяц. А семьям, где есть дети школьного возраста и будущие первоклассники, в преддверии нового учебного года выплатят по 10 000 рублей.
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