Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Москве по подозрению в организации митинга задержали экс-зампреда Госдумы Рыжкова

Сам профессор ВШЭ утверждает, что ни к чему не призывал, а лишь сделал репост сообщения с сайта одного из изданий, где говорилось о несогласованной акции.

21 апреля 2021, 11:55
<p>Владимир Рыжков. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Владимир Рыжков. Фото © Wikipedia

Сотрудники столичной полиции задержали бывшего заместителя председателя Государственной думы РФ Владимира Рыжкова. Его подозревают в нарушении при организации акции в центре Москвы, передаёт ТАСС. Комментарием ГУ МВД РФ по городу агентство пока не располагает.

"Сегодня ко мне домой пришли полицейские и отвезли меня в ОВД "Хамовники". Мне вменяют в вину статью 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации")", — заявил сам Рыжков.

Экс-зампред Госдумы сейчас в ожидании адвоката находится в отделе полиции. Сам мужчина утверждает, что ни к чему не призывал, а лишь перепостил в одной из соцсетей сообщение с новостного сайта, в котором говорилось о несогласованной акции.

Владимир Рыжков — профессор Высшей школы экономики, автор статей, ведущий на радио. С 1993 по 2007 год он был депутатом Госдумы, а в период с 1997 по 1999 год был первым заместителем председателя нижней палаты российского парламента.

В Москве задержали Любовь Соболь

В Москве задержали Любовь Соболь

Напомним, сегодня вечером, 21 апреля, сторонники блогера Алексея Навального планируют провести несогласованные акции протеста.

В Москве задержали пресс-секретаря Навального Ярмыш

В Москве задержали пресс-секретаря Навального Ярмыш

Ранее МВД призвало россиян отказаться от участия в незаконных акциях. Любые агрессивные действия участников несанкционированных мероприятий и попытки спровоцировать столкновения с правоохранителями будут расценены как угроза общественной безопасности и немедленно пресечены, отметили в министерстве.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1