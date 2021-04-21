В Москве по подозрению в организации митинга задержали экс-зампреда Госдумы Рыжкова

Сотрудники столичной полиции задержали бывшего заместителя председателя Государственной думы РФ Владимира Рыжкова. Его подозревают в нарушении при организации акции в центре Москвы, передаёт ТАСС. Комментарием ГУ МВД РФ по городу агентство пока не располагает.

"Сегодня ко мне домой пришли полицейские и отвезли меня в ОВД "Хамовники". Мне вменяют в вину статью 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации")", — заявил сам Рыжков.

Экс-зампред Госдумы сейчас в ожидании адвоката находится в отделе полиции. Сам мужчина утверждает, что ни к чему не призывал, а лишь перепостил в одной из соцсетей сообщение с новостного сайта, в котором говорилось о несогласованной акции.

Владимир Рыжков — профессор Высшей школы экономики, автор статей, ведущий на радио. С 1993 по 2007 год он был депутатом Госдумы, а в период с 1997 по 1999 год был первым заместителем председателя нижней палаты российского парламента.

Напомним, сегодня вечером, 21 апреля, сторонники блогера Алексея Навального планируют провести несогласованные акции протеста.

Ранее МВД призвало россиян отказаться от участия в незаконных акциях. Любые агрессивные действия участников несанкционированных мероприятий и попытки спровоцировать столкновения с правоохранителями будут расценены как угроза общественной безопасности и немедленно пресечены, отметили в министерстве.

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