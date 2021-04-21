В Москве задержали пресс-секретаря Навального Ярмыш
Как сообщает её адвокат, неизвестны не только причины случившегося, но и то, куда увезли соратницу блогера.
Кира Ярмыш. Фото © ТАСС / Евгений Софийчук
В Москве сотрудники полиции задержали пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на её адвоката Веронику Полякову.
"Ярмыш успела мне позвонить прямо перед задержанием. Как я поняла, её задержали сотрудники второго оперполка полиции. Пока я не знаю ни причину задержания, ни то, куда её увезли", — рассказала юрист.
Напомним, что в феврале Ярмыш отправили под домашний арест до 23 марта по делу о нарушении санитарных норм при проведении несогласованной акции 23 января в Москве.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве задержали Любовь Соболь. Как утверждает адвокат, её вытащили из такси в ЮАО. Напомним, сегодня вечером, 21 апреля, сторонники блогера Алексея Навального планируют провести несогласованные акции протеста. МВД призвало россиян отказаться от участия в незаконных акциях. Любые агрессивные действия участников несанкционированных мероприятий и попытки спровоцировать столкновения с правоохранителями будут расценены как угроза общественной безопасности и немедленно пресечены, отметили в министерстве.
Лента новостей
"Разделим его на части, разложим в пакеты и вывезем за город": Актёры дубляжа отправились на "дело" в Подмосковье
сегодня в 08:31
"Погода изменилась, будет рост": Онищенко предрёк увеличение числа случаев коронавируса в России
сегодня в 08:27
Психолог объяснил, как избежать профессионального выгорания
сегодня в 08:17
Выбор редакции
Вечерние пробки в Москве достигли 10 баллов
В Москве задержали Любовь Соболь
"Разделим его на части, разложим в пакеты и вывезем за город": Актёры дубляжа отправились на "дело" в Подмосковье
Володин призвал бизнес подключиться к кампании по вакцинации от ковида
Парень-каннибал убил мать, расчленил и съел на пару с собакой
Комментариев: 0