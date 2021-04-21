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В Москве задержали пресс-секретаря Навального Ярмыш

Как сообщает её адвокат, неизвестны не только причины случившегося, но и то, куда увезли соратницу блогера.

21 апреля 2021, 08:33
<p>Кира Ярмыш. Фото © ТАСС / Евгений Софийчук</p>

Кира Ярмыш. Фото © ТАСС / Евгений Софийчук

В Москве сотрудники полиции задержали пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на её адвоката Веронику Полякову.

"Ярмыш успела мне позвонить прямо перед задержанием. Как я поняла, её задержали сотрудники второго оперполка полиции. Пока я не знаю ни причину задержания, ни то, куда её увезли", — рассказала юрист.

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Напомним, что в феврале Ярмыш отправили под домашний арест до 23 марта по делу о нарушении санитарных норм при проведении несогласованной акции 23 января в Москве.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве задержали Любовь Соболь. Как утверждает адвокат, её вытащили из такси в ЮАО. Напомним, сегодня вечером, 21 апреля, сторонники блогера Алексея Навального планируют провести несогласованные акции протеста. МВД призвало россиян отказаться от участия в незаконных акциях. Любые агрессивные действия участников несанкционированных мероприятий и попытки спровоцировать столкновения с правоохранителями будут расценены как угроза общественной безопасности и немедленно пресечены, отметили в министерстве.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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