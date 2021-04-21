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"Разделим его на части, разложим в пакеты и вывезем за город": Актёры дубляжа отправились на "дело" в Подмосковье

В ходе поездки водитель сумел напугать своих коллег, всячески намекая на готовящееся "преступление".

21 апреля 2021, 08:31

Актёры дубляжа посвятили новый ролик субботнику. Видео © Телеканал "360"

Российские актёры дубляжа выпустили новый ролик и посвятили его главному субботнику в Подмосковье, который состоится 24 апреля. Об этом сообщает телеканал "360".

"Пришло время избавиться от него. Он кое-кому мешает", — угрожающе произнёс Карен Арутюнов.

Находящиеся в автомобиле Альберт Ибрагимов, Аниса Муртаева и Дарья Блохина непонимающе стали обращать внимание на предметы, находящиеся в салоне. Перчатки, грабли и большие мусорные пакеты тоже должны были пойти в дело.

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"Мы разделим его на части, разложим в пакеты и вывезем за город", — заявил Арутюнов, совсем запутав своих коллег.

Истинный же замысел раскрылся в конце, когда водитель заметил, что после совершённого дела ребята посадят дерево и сфотографируются с ним на память, а после этого добавил, что обожает субботники. Его коллеги согласились сделать "всё чисто".

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Известными актёры дубляжа стали после видео, на котором они общаются между собой и ругаются с навигатором. Однако делают это не совсем обычными голосами, которые и восхитили пользователей Сети.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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