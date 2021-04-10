15 уморительных примеров, как дети коверкали русские слова, сами того не подозревая
Недавно пользовательница "Тиктока" lugowiesobachki запустила тред, который рассмешит любого русскоговорящего человека. Девушка попросила пользователей соцсети рассказать, смысл каких слов они коверкали в детстве. В подборке ниже — 15 самых смешных комментариев: от "ветки соколовой" до "шумелки мыши".
Розовые розы с ветки соколовой
Часто читали с мамой книгу в детстве какую-то (я её называла "Шумелка мышь"), в которой шумел камыш😳
Знаете вот эту штуку:
— Ну...
— Баранку гну!
Вот я упорно слышала "баран Кугну" и думала, что это имя барана
Я всё детство не понимала, кто такой АЛЫХРОС и почему его целый миллион
Одноклассницам училка как-то сказала типа: "Вы идёте нога в ногу". Мы всем классом потом думали, что такое "гавнога" и зачем на неё идти
Я думал, что кастрация = жарка на костре чего-либо
Я в детстве всё думал, что за "васадули" и что они делают в огороде
ХААХАХАХАХАХАХ А Я У ВЕРКИ СЕРДЮЧКИ СЛЫШАЛА "ШЕРЛЕ-МЕРЛЕ УКРАИНА" ВМЕСТЕ ЩЕ НЕ ВМЕРЛА АХАХАХАХХАХ И УЗНАЛА В 20 ЛЕТ, КАК ПРАВИЛЬНО
Всё детство не могла понять, вдоль какого "чегобана" ходила Верка Сердючка…
Гиф © Giphy
Я думала, что пловчиха — это девушка, которая готовит плов (как профессия)
Песня "Мумий Тролля" "Владивосток 2000..." всегда думала, что поётся "Владивосток — Мытищи" 😂
"Паули Цехадила — большая крокодила" 😂😂😂
"Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна", а дальше "как сингус глутаматери" ... лет до 12 так пела
Играли с младшим братом парня в игру, где нужно объяснять слова. Он объясняет: "Женщина, которая приходит". Знаете, кто это? ПРИХОЖАЯ😂😂😂😂😂
Я думала, что нотариус — обзывательство для Наташ
Ещё больше смешных примеров из детства — в комментариях под оригинальным постом lugowiesobachki.
WOW-funny
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