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15 уморительных примеров, как дети коверкали русские слова, сами того не подозревая

Недавно пользовательница "Тиктока" lugowiesobachki запустила тред, который рассмешит любого русскоговорящего человека. Девушка попросила пользователей соцсети рассказать, смысл каких слов они коверкали в детстве. В подборке ниже — 15 самых смешных комментариев: от "ветки соколовой" до "шумелки мыши".

10 апреля 2021, 16:00

Кадры из видео © TikTok / lugowiesobachki

Розовые розы с ветки соколовой

Caduceus_

Часто читали с мамой книгу в детстве какую-то (я её называла "Шумелка мышь"), в которой шумел камыш😳

R.e.lis

Знаете вот эту штуку:

— Ну...

— Баранку гну!

Вот я упорно слышала "баран Кугну" и думала, что это имя барана

Shdkdkskskskd

Гиф © Giphy

Я всё детство не понимала, кто такой АЛЫХРОС и почему его целый миллион

Premodonnaa

Одноклассницам училка как-то сказала типа: "Вы идёте нога в ногу". Мы всем классом потом думали, что такое "гавнога" и зачем на неё идти

Itszopkacherepahi

Я думал, что кастрация = жарка на костре чего-либо

Saigaloff

Гиф © Giphy

Я в детстве всё думал, что за "васадули" и что они делают в огороде

Davidjhills

ХААХАХАХАХАХАХ А Я У ВЕРКИ СЕРДЮЧКИ СЛЫШАЛА "ШЕРЛЕ-МЕРЛЕ УКРАИНА" ВМЕСТЕ ЩЕ НЕ ВМЕРЛА АХАХАХАХХАХ И УЗНАЛА В 20 ЛЕТ, КАК ПРАВИЛЬНО

Epistinyanikitish

Всё детство не могла понять, вдоль какого "чегобана" ходила Верка Сердючка…

Witch6660

Гиф © Giphy

Я думала, что пловчиха — это девушка, которая готовит плов (как профессия)

Ya.barash

Песня "Мумий Тролля" "Владивосток 2000..." всегда думала, что поётся "Владивосток — Мытищи" 😂

Dyh5hdx0ndgk

"Паули Цехадила — большая крокодила" 😂😂😂

Alonamikh

Гиф © Giphy

"Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна", а дальше "как сингус глутаматери" ... лет до 12 так пела

Xianon_day

Играли с младшим братом парня в игру, где нужно объяснять слова. Он объясняет: "Женщина, которая приходит". Знаете, кто это? ПРИХОЖАЯ😂😂😂😂😂

Sadhappines7

Я думала, что нотариус — обзывательство для Наташ

Twinkling_ari

Кадры из видео © TikTok / lugowiesobachki

Кадры из видео © TikTok / lugowiesobachki

Ещё больше смешных примеров из детства — в комментариях под оригинальным постом lugowiesobachki.

Осторожно, дети на карантине! 10 сюрпризов, после которых родители поседели в момент

Осторожно, дети на карантине! 10 сюрпризов, после которых родители поседели в момент

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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