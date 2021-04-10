Модель показала, как изменилась ниже пояса благодаря спорту, и даже самые ленивые побежали в зал

На австралийскую фитоняшку Тэмми Хемброу в "Инстаграме" подписано 12 миллионов человек, которые любуются её соблазнительными формами в бикини. Однако девушка не всегда была такой спортивной: чтобы добиться идеального тела, модели, как она призналась, пришлось работать над собой много лет.

Фото © Instagram / tammyhembrow

В подтверждение своих слов Тэмми выложила коллаж из трёх фото, показав впечатляющую трансформацию своих ягодиц. На первом снимке предстала очень худая девушка без округлых бёдер, на последнем — знойная фитоняшка с эффектными объёмами.

Фото © Instagram / tammyhembrow

Однако не все поверили, что 26-летняя мама двоих детей добилась таких результатов без вмешательства пластических хирургов. Но Тэмми уверяет фолловеров, что всё дело в терпении, регулярных занятиях и правильной еде. По её словам, достаточно заниматься хотя бы по полчаса пять дней в неделю и преображение обязательно случится. Но, конечно, придётся подождать.

Фото © Instagram / tammyhembrow

Работайте усердно, питайте своё тело большим количеством хорошей еды — и вы действительно сможете добиться огромных перемен Тэмми Хемброу

Тэмми не только постит красивые фото в соцсетях, но и выпустила свою линию одежды. А также создала фитнес-приложение для тех, кто хочет улучшить свои тело и здоровье.

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