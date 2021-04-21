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Замглавы Посольства США после послания Путина вызвали в российский МИД

В своём сегодняшнем выступлении глава государства предупредил, что Россия в каждом конкретном случае будет сама определять красную черту в отношениях с другими странами. А организаторы провокаций против России, по его словам, "пожалеют об этом так, как давно ни о чём не жалели".

21 апреля 2021, 11:57

Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов

Заместитель главы американского посольства в Москве вызван в среду в МИД РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское дипведомство.

Песков рассказал о дальнейшей работе посла США в России

Песков рассказал о дальнейшей работе посла США в России

"Сегодня в МИД РФ вызван замруководителя американского посольства", — проинформировал собеседник агентства.

Другие подробности неизвестны.

Путин: Ряд стран без повода цепляют Россию, это стало "новым видом спорта"

Путин: Ряд стран без повода цепляют Россию, это стало "новым видом спорта"

Напомним, 16 апреля МИД РФ объявил ответные меры на санкции США, отметив, что эти шаги являются лишь частью имеющихся в распоряжении возможностей. Так, Россия предложит десяти американским дипломатам покинуть страну, а послу Джону Салливану рекомендовано уехать в Вашингтон для консультаций. Также восьми высокопоставленным деятелям США на бессрочной основе будет закрыт въезд в РФ.

Путин: Организаторы провокаций против России пожалеют об этом так, как давно ни о чём не жалели

Путин: Организаторы провокаций против России пожалеют об этом так, как давно ни о чём не жалели

Как ранее сообщал Лайф, тему международных отношений в своём Послании Федеральному собранию сегодня затронул Владимир Путин. Он заявил, что Россия всегда найдёт путь, чтобы отстоять свои интересы перед теми странами, которые выбирают эгоистичный и высокомерный тон. Он подчеркнул, что смысл и содержание политики России на международной арене заключается в обеспечении мира и безопасности для благополучия своих граждан и стабильного развития страны. Путин также предупредил, что Россия в каждом конкретном случае будет сама определять красную черту в отношениях с другими странами. А организаторы провокаций против России, по его словам, "пожалеют об этом так, как давно ни о чём не жалели".

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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