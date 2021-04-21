Многие западные страны зависимы от США, они понимают, что грядёт кризис отношений и растёт напряжение, но сказать ничего не могут, отметил спикер Госдумы.

Володин — о международной повестке послания Путина Федеральному собранию: Президент остановил горячие головы. Видео © LIFE

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, озвучивая вопросы международной повестки во время Послания Федеральному собранию, президент России Владимир Путин "назвал вещи своими именами", и реакция иностранных государств на подобное должна быть позитивной.

"Реакция у всех должна быть однозначная. Хорошо, что есть Россия, хорошо, что есть Путин, который назвал вещи своими именами. Потому что многие страны зависимы от США, они понимают, что мир идёт не туда, что грядёт кризис отношений, растёт напряжение, но сказать не могут. Они зависимы", — поделился спикер нижней палаты парламента с журналистами.

Он заметил, что все хотят жить в мире, но гонка, которую развернула Америка, может привести к необратимым последствиям. Поэтому Путин в послании "остановил горячие головы, подчеркнув, что так нельзя", и даже привёл конкретные примеры, добавил Володин.

Спикер Госдумы также отметил, что политическая ситуация накладывается на пандемию коронавируса и введённые из-за неё ограничения. В связи с этим недовольство населения растёт и "добром это может не кончиться". Володин указал, что Путин выступил с довольно понятными инициативами, которые в первую очередь носят миротворческий характер, что очень важно в сегодняшних условиях.