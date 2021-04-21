Хуснуллин заявил о возможности проведения реновации по всей России. Видео © LIFE

Задачу президента РФ Владимира Путина о введении 120 миллионов квадратных метров жилья в год никто не снимал, для проведения реновации по всей стране необходимо заниматься ликвидацией аварийного и ветхого фонда. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"В прошлом году был принят закон о комплексном развитии территорий, он позволяет новые механизмы под это включить. Когда мы даём право регионам привлекать дополнительные "длинные" деньги, они могут быть использованы в том числе на расселение аварийного и ветхого жилья", — сказал Хуснуллин Лайфу.

Вице-премьер отметил, что на основании закона может быть привлечено дополнительное инвестирование в отрасль жилищно-коммунального хозяйства, в том числе и на строительство. А механизмы, которые были озвучены в послании главы государства Федеральному собранию, позволяют ускорять реализацию аварийно-ветхого жилья.

Вице-премьер также объяснил рост цен на жильё после введения льготной ипотеки, заметив, что снижение возможно благодаря увеличению предложения.

"На рост цен повлияло несколько факторов: ослабление рубля, отток трудовых мигрантов, подорожание рабочей силы от 20 до 100 процентов и рост стоимости материалов. Сейчас только конкуренция: чем больше мы предложим на рынке жилья, тем оно будет дешевле и качественнее", — заметил Хуснуллин.

Ранее Лайф сообщал, что в России расширили льготную ипотеку для семей с детьми на строительство частных домов. В правительстве рассчитывают, что улучшить жилищные условия, в том числе осуществить мечту ребёнка, смогут более 20 тысяч семей.

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