Иностранцам предложили 7 млн рублей за отстрел медведя на Камчатке: эксперт объяснил, из чего складывается эта сумма
Для организации такого тура требуется продуманная логистика, большое количество людей и дорогая техника, заметил он.
Фото © Pixabay
На международном сайте охотников-любителей появилось объявление, в котором желающим предлагается застрелить медведя на Камчатке за более чем семь миллионов рублей. Как рассказал Лайфу руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края Артём Никитин, такая стоимость вполне оправданна.
"Бурый медведь является охотничьим видом, и весенняя охота на него является законной. Организаторы самостоятельно определяют стоимость сопровождения данной охоты и решают это с клиентом индивидуально", — сказал Никитин.
Он уточнил, что стоимость отстрела хищника складывается из лицензии, затрат на дорогу до Петропавловска-Камчатского, на доставку к месту охоты, оплаты труда гида и обслуживающего персонала, а также сервисного сбора.
Пятидневная охота обойдётся желающим в 100 тысяч долларов (около 7,6 миллиона рублей). Никитин заметил, что организация такого мероприятия с большим количеством сопровождающих людей и использованием дорогой техники вполне может стоить таких денег.
Лента новостей
Ранее юрист Артём Баранов перечислил случаи, когда россиян могут оштрафовать за рыбалку. Чтобы случайно не попасть на деньги, нужно постоянно сверяться с законами, заметил он.
Выбор редакции
В зоопарке Екатеринбурга белый медведь проглотил брошенный посетителем мячик и умер
Ночной кошмар Гитлера: как советский подводник уничтожил 10 тысяч нацистов
Скоростную магистраль между Москвой и Казанью продлят до Екатеринбурга
"Путин его живьём сожрёт": Американцы в соцсетях посоветовали Зеленскому "не нарываться" на встречу с Путиным
Песков объяснил, почему зарабатывает больше Путина
Комментариев: 0