Иностранцам предложили 7 млн рублей за отстрел медведя на Камчатке: эксперт объяснил, из чего складывается эта сумма

На международном сайте охотников-любителей появилось объявление, в котором желающим предлагается застрелить медведя на Камчатке за более чем семь миллионов рублей. Как рассказал Лайфу руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края Артём Никитин, такая стоимость вполне оправданна.

"Бурый медведь является охотничьим видом, и весенняя охота на него является законной. Организаторы самостоятельно определяют стоимость сопровождения данной охоты и решают это с клиентом индивидуально", — сказал Никитин.

Он уточнил, что стоимость отстрела хищника складывается из лицензии, затрат на дорогу до Петропавловска-Камчатского, на доставку к месту охоты, оплаты труда гида и обслуживающего персонала, а также сервисного сбора.

Пятидневная охота обойдётся желающим в 100 тысяч долларов (около 7,6 миллиона рублей). Никитин заметил, что организация такого мероприятия с большим количеством сопровождающих людей и использованием дорогой техники вполне может стоить таких денег.

Ранее юрист Артём Баранов перечислил случаи, когда россиян могут оштрафовать за рыбалку. Чтобы случайно не попасть на деньги, нужно постоянно сверяться с законами, заметил он.

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