Смеющийся депутат объяснил своё веселье во время послания Путина Федеральному собранию
Парламентарий отметил, что с коллегой они обменивались не шутками, а вариантами решения ситуации с коммерческими кредитами.
Смеющийся депутат объяснил своё веселье во время послания Путина Федеральному собранию. Видео © LIFE
Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" Александр Терентьев, который рассмеялся во время послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, рассказал Лайфу, что стало причиной его веселья.
Парламентарий отметил, что инцидент произошёл в тот момент, когда российский лидер говорил о погашении коммерческих кредитов регионам. Тогда Терентьев поделился с товарищем, что такое решение не подстёгивает соперничество и, по его мнению, необходимо выстроить систему, при которой будут поощряться те, кто не берёт подобные займы.
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"И потом Владимир Владимирович говорит об этом. А товарищ наклонился ко мне и говорит: "Тебя послушали и передали, а он озвучил", — заключил депутат.
Напомним, послание Путина Федеральному собранию состоялось сегодня, 21 апреля. Во время оглашения российский лидер затронул социальные темы, вопросы здравоохранения, международной повестки, а также вооружения. Так, он заявил, что государство должно к 1 июля выстроить целостную систему поддержки семей с детьми. По его поручению вводится выплата на детей в возрасте от 8 до 16 лет, которые воспитываются в неполных семьях (в среднем 5650 рублей в месяц). Кроме того, выплаты будут распространены на беременных женщин, находящихся в трудной материальной ситуации. Также Путин отметил, что ряд стран без повода цепляют Россию, это стало "новым видом спорта". Российский лидер предупредил, что мы в каждом конкретном случае будем сами определять красную черту в отношениях с другими государствами.
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