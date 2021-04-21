Смеющийся депутат объяснил своё веселье во время послания Путина Федеральному собранию

Парламентарий отметил, что инцидент произошёл в тот момент, когда российский лидер говорил о погашении коммерческих кредитов регионам. Тогда Терентьев поделился с товарищем, что такое решение не подстёгивает соперничество и, по его мнению, необходимо выстроить систему, при которой будут поощряться те, кто не берёт подобные займы.