Овчарку, покусавшую двухлетнюю девочку в Москве, не станут усыплять

Правоохранители больше не настаивают на усыплении немецкой овчарки по кличке Райли, покусавшей двухлетнюю девочку в подъезде жилого дома на северо-востоке Москвы. Как стало известно Лайфу, пёс прошёл тест на бешенство и остался жить с хозяйкой.

По данным источника, хозяйка Райли сообщила полиции, что её питомец просидел на карантине почти месяц и прошёл тест на бешенство, который показал отрицательный результат. К тому же овчарке сделали прививку от бешенства. В настоящее время пёс находится дома со своей семьёй, а правоохранители более не настаивают на его усыплении.

Лайф узнал, что после происшествия хозяйка овчарки также направила семье пострадавшей девочки письмо с извинениями и предложила возместить материальные расходы на лечение ребёнка — сегодня у сторон должна состояться первая встреча. Сейчас пострадавшая девочка идёт на поправку: её раны практически зажили, и малышка уже ходит в садик.

По факту нападения овчарки на ребёнка было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Напомним, вечером 15 марта на лестничной клетке жилого дома на улице Новгородской в Москве на малолетнюю девочку напала немецкая овчарка. Ребёнок с рваными ранами в области затылка был доставлен в городскую больницу. Тогда родители пострадавшей девочки потребовали усыпить собаку. В то же время следователи приняли решение, что эта процедура потребуется только в случае, если тест собаки на бешенство будет положительным.

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