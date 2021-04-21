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Песков: Путину доложили о предложении Зеленского встретиться в Донбассе

Однако ознакомился ли с ним глава государства, неизвестно, так как он полночи готовился к Посланию Федеральному собранию.

21 апреля 2021, 12:51
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65418/photos/65515" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президенту России Владимиру Путину доложили о предложении украинского коллеги Владимира Зеленского провести встречу в Донбассе. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает kp.ru.

"Президенту об этом было оперативно доложено, но я пока что не уверен, что у него было время, чтобы ознакомиться. Большую часть этой ночи он работал над текстом", — сказал официальный представитель Кремля в эфире радио "Комсомольская правда".

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При этом Песков уточнил, что официальных запросов от Зеленского о подобной встрече в последнее время не поступало. Кроме того, для встречи лидеров государств должны быть определённые предпосылки, заметил пресс-секретарь.

Песков также добавил, что, если у Путина найдётся время на то, чтобы ознакомиться с этим предложением, об этом будет доложено.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру России Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В этом обращении он также вспомнил слова Путина о том, что в драке нужно бить первым. Президент Украины отметил, что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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