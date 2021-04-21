Песков: Путин в своём послании предупредил Шерхана и прилипал
Российский лидер пообещал, что организаторы провокаций против России "пожалеют об этом так, как давно ни о чём не жалели".
Кадр из мультфильма "Маугли" (1968) / © Киностудия "Союзмультфильм"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире радио "Комсомольская правда" расшифровал фразу Владимира Путина о "Шерхане, вокруг которого крутятся всякие мелкие Табаки". Таким образом российский лидер во время Послания Федеральному собранию очертил круг стран, которые "цепляют Россию без всякого повода".
"Он же предупредил Шерхана и прилипал. А что касается красных линий, то интересы нашей внешней и внутренней безопасности. Это недопущение оскорбительного разговора с нашей стороны, недопущение ущемления экономических интересов в отношении нашей страны", — приводит слова Пескова kp.ru.
Как ранее сообщал Лайф, тему международных отношений в своём Послании Федеральному собранию сегодня затронул Владимир Путин. Он заявил, что Россия всегда найдёт путь, чтобы отстоять свои интересы перед теми странами, которые выбирают эгоистичный и высокомерный тон. Он подчеркнул, что смысл и содержание политики России на международной арене заключается в обеспечении мира и безопасности для благополучия своих граждан и стабильного развития страны. Путин также предупредил, что Россия в каждом конкретном случае будет сама определять красную черту в отношениях с другими странами. А организаторы провокаций против России, по его словам, "пожалеют об этом так, как давно ни о чём не жалели".
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