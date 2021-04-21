Песков: Путин в своём послании предупредил Шерхана и прилипал

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире радио "Комсомольская правда" расшифровал фразу Владимира Путина о "Шерхане, вокруг которого крутятся всякие мелкие Табаки". Таким образом российский лидер во время Послания Федеральному собранию очертил круг стран, которые "цепляют Россию без всякого повода".

"Он же предупредил Шерхана и прилипал. А что касается красных линий, то интересы нашей внешней и внутренней безопасности. Это недопущение оскорбительного разговора с нашей стороны, недопущение ущемления экономических интересов в отношении нашей страны", — приводит слова Пескова kp.ru.