В Сети появились кадры реакции семьи Джорджа Флойда на вердикт его убийце. Видео © Соцсети

В социальных сетях появилось видео реакции семьи Джорджа Флойда на вердикт присяжных по делу его убийцы — бывшего офицера полиции Миннеаполиса Дерека Шовина, которого признали виновным по всем пунктам.

Как ранее писал Лайф, бывший полицейский Дерек Шовин по решению присяжных признан виновным в убийстве Флойда. По мнению жюри присяжных, Шовин виновен по всем трём пунктам обвинений, теперь ему грозит до 40 лет тюрьмы. Ожидается, что окончательный приговор суд вынесет только через восемь недель.

Напомним, летом прошлого года, после того как жёсткие действия полиции при задержании Флойда привели к его смерти, в США начались массовые протесты. На их фоне всемирную популярность приобрёл лозунг Black Lives Matter, призывающий прекратить расистский произвол и запретить правоохранителям применять смертельные приёмы против граждан. Лайф также рассказывал, что Дерек Шовин ранее уже неоднократно привлекался к ответственности за чрезмерную жестокость.

Авторы