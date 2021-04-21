У берегов Бали пропала подлодка ВМС Индонезии с 53 моряками на борту
Субмарина, произведённая ещё 40 лет назад в Германии, проводила учения, когда внезапно перестала выходить на связь.
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Военно-морские силы (ВМС) Индонезии ведут поиски 53 человек, которые находились на борту подводной лодки, переставшей сегодня выходить на связь. Об этом агентству Reuters сообщил представитель военных.
По информации агентства, произведённая в Германии в 1981 году подводная лодка KRI Nanggala 402 проводила учения в водах у острова Бали и не доложила об их результатах в согласованное время. Главком Вооружённых сил Индонезии маршал авиации Хади Тчахджанто подтвердил утрату связи с дизельной субмариной, участвовавшей в боевых стрельбах в акватории Балийского моря.
"Согласно плану манёвров, экипаж в 16:30 по местному времени должен был произвести торпедные пуски, однако на связь лодка не вышла", — сказал Хади, уточнив, что "в первой половине дня проходило боевое слаживание подразделений, в том числе учебная торпедная атака".
Главком также указал, что Вооружённым силам Австралии и Сингапура был направлен запрос с просьбой оказать помощь в поисках лодки.
Дизель-электрическая подводная лодка была построена на судоверфях в Германии в 1979 году, а через два года была принята на вооружение ВВС Индонезии. Известно, что всего военный флот республики располагает двумя дизельными подлодками, а к 2024 году их число планируется увеличить до 10.
Ранее Лайф рассказал, почему на самом деле затонула атомная подлодка "Комсомолец". Поднимать субмарину со дна после пережитого в 1986 году Чернобыля не торопились. Считалось, что подлодка лежит на глубине и не представляет опасности, однако с такими выводами согласились не все.
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