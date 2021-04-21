Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

У берегов Бали пропала подлодка ВМС Индонезии с 53 моряками на борту

Субмарина, произведённая ещё 40 лет назад в Германии, проводила учения, когда внезапно перестала выходить на связь.

21 апреля 2021, 12:36
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Военно-морские силы (ВМС) Индонезии ведут поиски 53 человек, которые находились на борту подводной лодки, переставшей сегодня выходить на связь. Об этом агентству Reuters сообщил представитель военных.

По информации агентства, произведённая в Германии в 1981 году подводная лодка KRI Nanggala 402 проводила учения в водах у острова Бали и не доложила об их результатах в согласованное время. Главком Вооружённых сил Индонезии маршал авиации Хади Тчахджанто подтвердил утрату связи с дизельной субмариной, участвовавшей в боевых стрельбах в акватории Балийского моря.

В США увидели угрозу изменения ядерных сил России

В США увидели угрозу изменения ядерных сил России

"Согласно плану манёвров, экипаж в 16:30 по местному времени должен был произвести торпедные пуски, однако на связь лодка не вышла", — сказал Хади, уточнив, что "в первой половине дня проходило боевое слаживание подразделений, в том числе учебная торпедная атака".

Главком также указал, что Вооружённым силам Австралии и Сингапура был направлен запрос с просьбой оказать помощь в поисках лодки.

Британские ВМС сопроводили российские корабли в Ла-Манше

Британские ВМС сопроводили российские корабли в Ла-Манше

Дизель-электрическая подводная лодка была построена на судоверфях в Германии в 1979 году, а через два года была принята на вооружение ВВС Индонезии. Известно, что всего военный флот республики располагает двумя дизельными подлодками, а к 2024 году их число планируется увеличить до 10.

Ранее Лайф рассказал, почему на самом деле затонула атомная подлодка "Комсомолец". Поднимать субмарину со дна после пережитого в 1986 году Чернобыля не торопились. Считалось, что подлодка лежит на глубине и не представляет опасности, однако с такими выводами согласились не все.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Старика называли сумасшедшим, пока не поняли, зачем он в течение 24 лет сажал деревья вокруг деревни

17 апреля, 05:00

"Абсолютная чушь": Британцев рассмешила статья о тайной флотилии российских подлодок

10 апреля, 03:31

"Путин его живьём сожрёт": Американцы в соцсетях посоветовали Зеленскому "не нарываться" на встречу с Путиным

сегодня в 13:22
Life

МИД: 10 дипломатов США должны покинуть Россию до 22 мая

сегодня в 13:24

Песков объяснил, почему зарабатывает больше Путина

сегодня в 13:16

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1